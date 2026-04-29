Malversations présumées chez Diodio Glow Skin : sept employés placés sous mandat de dépôt

L’entreprise Diodio Glow Skin, spécialisée dans la vente de produits cosmétiques et dirigée par Mame Diarra Thiam dit Diodio est au cœur d’une affaire de vol. Selon les informations relayées par le journal Libération, sept employés impliqués dans le vol présumé de produits ont été placés sous mandat de dépôt.
Les mis en cause doivent comparaître, ce mercredi 29 avril 2026, devant le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye, dans la balieue de Dakar.
Contrairement aux rumeurs relayées sur les réseaux sociaux évoquant un préjudice de 200 millions de FCFA, le montant en cause serait, à ce stade de l’enquête, inférieur à 5 millions de FCFA.
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