Mamadou Kany Bèye sur la présidentielle de 2024 : « Khalifa Sall sera bien candidat »

Le maire de Ndoulo, Mamadou Kany Bèye a indiqué que l’ex maire de Dakar, Khalifa Sall sera bien candidat à l’élection présidentielle de 2024. « Dans tous les cas, ces élections devront bien se tenir et Khalifa Sall sera candidat », martèle le maire de Ndoulo.



Kalifa Sall avait été condamné à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 5 millions de F CFA, le 30 mars 2018, pour « faux et usage de faux » et « escroquerie pourtant sur les deniers publics ».