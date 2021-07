Mamadou Lamine Diallo se demande à quoi ont servi les 1000 milliards et accuse Macky de blanchiment d'argent

"Les 30 ha cédés à la CDC à 60 milliards vont servir à blanchir l'argent de la corruption de Macky"

Avec la flambée des cas Covid, à quoi ont servi les 1000 milliards du fonds Covid-19 ? C'est la question centrale lancée par le député Mamadou Lamine Diallo, dans sa chronique hebdomadaire de ce mercredi 27 juilletLe leader du Mouvement Tekki de déclarer: "La troisième vague est là. Les CTE sont pleins ainsi que les cliniques privées. Le nombre de décès et de cas graves augmente. Le moins qu’on puisse dire, c’est que Abdoulaye Diouf Sarr a échoué. Il a refusé de construire des CTE en quantité suffisante comme le Rwanda. Il devrait avoir la décence de rendre le tablier. Dans ces circonstances, le rapport Force Covid-19 perd toute sa pertinence, puisque l’ennemi Covid-19 est encore plus fort. La conclusion est évidente, le Fonds Force Covid-19 n’a pas servi à grand-chose, sauf à enrichir les prédateurs du régime et favoriser la piètre communication du régime. On y reviendra".Le parlementaire de rappeler les bains de foules lors des tournées économiques du chef de l'Etat à l'Intérieur du pays. "Le Peuple a vu les manifestations organisées lors des tournées politiques de Macky Sall, maquillées en tournées économiques. Des milliers de jeunes au chômage, transportés dans des bus, sans masques, sont allés remplir les manifestations publiques de Macky Sall. Abdoulaye Diouf Sarr, en charge de la lutte contre la Covid-19, n’a pas pipé mot. Il a consenti à cette propagation délibérée du virus par Macky Sall et son régime BBY. Les résultats sont là avec la troisième vague", écrit-il.Diallo pense que "Les populations vont en faire les frais. Macky Sall a fait vacciner les dignitaires du régime BBY. Ceux-ci pourront être évacués dans les hôpitaux français, belges ou turcs. La lutte contre la Covid-19 ne les intéresse que pour la Covid-business. Telle est la dure réalité que nous vivons avec ce régime prédateur".Pour ce qui s'agit des problèmes fonciers dans la capitale sénégalaise, Mamadou Lamine Diallo n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Selon lui, le président de la République confond les biens de l'Etat avec ses propres biens. "M. le Président Macky Sall, le foncier est aussi une ressource naturelle qui appartient au Peuple. C’est bien lui qui a introduit cette disposition dans la Constitution en 2016. Son régime refuse d’en tirer les conséquences. Je me demande dans le fond si Macky Sall lui-même a bien compris la signification de la différence entre le peuple et l’Etat. Dans le dossier du foncier de Dakar, l’Etat APR a décidé tout seul d’octroyer 30 ha à la Caisse de Dépôts et de Consignation. Celle-ci devra lui verser 60 milliards de FCFA inscrits dans la première LFR 2021. Combien la CDC va-t-elle va engranger, quand on sait que la parcelle de 200 M2 peut être cédée entre 80 à 90 millions de FCFA selon certains connaisseurs du marché ?", s'interroge-t-il.Avant d'affirmer sans mettre de gant: "Evidemment, cet exercice permettra de blanchir une partie de l’argent de la corruption des marchés publics, des trafics de toutes sortes, en particulier de la drogue. Cette décision de Macky Sall est à l’évidence anticonstitutionnelle, car le peuple, à qui appartient ces terres n’a pas été consulté pour ce projet, les « Lebous » en particulier. Et ce n’est pas le Conseil constitutionnel de quatre membres, réduit à sa plus simple expression par Macky Sall, qui va se prononcer. Après ses dernières décisions, il est désormais clair que la gouvernance démocratique du Sénégal passe par une réforme profonde du Conseil constitutionnel".