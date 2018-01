Mamadou Lamine Massaly déballe grave : "Macky m'offrait deux millions chaque semaine quand il était Pm"

Le jeune responsable libéral de Thiès Mamadou Lamine Massaly n'a toujours pas digéré son emprisonnement sous le régime du président Macky Sall. Dans un entretien avec nos confrères de Pikine Productions, celui qui se réclame "éternel Wadiste" a fait une révélation de taille. Il regrette le temps où où l'actuel chef de l'Etat dirigeait la Primature et avait la "gâchette facile" au point d'offrir à un militant comme des dons hebdomadaires qui frisent l'indécence.

"Macky, tel que je le connaissais, il m'a déçu. J’avais beaucoup de respect et d'estime à l'endroit de sa personne. Chaque week-end, Macky m'offrait deux millions, quand il était Premier ministre. Il avait mis une voiture à ma disposition et me considérait comme son frère. Dire qu'il m'a mis en prison, a fait la même chose à Karim et à d'autres personnes avec qui il a vécu beaucoup de choses (au sein du Pds). C'est des choses qui pouvaient être évitées entre lui et Me Abdoulaye Wade", a regretté le jeune libéral.