Mamadou Mignane Diouf : « la gestion de Sen ’Eau est un fiasco politique »

« Le fiasco de la gestion de Sen ‘Eau », était le principal thème développé à l'occasion de ce « Samedi de l’économie » par l’Arcade et le Forum social sénégalais (FSS). En collaboration avec plusieurs intervenants, l’ARCADE et le FSS ont exposé ce qu'ils considèrent comme les vraies motivations du gouvernement derrière le choix de Bouygues par l'État du Sénégal.



Par ailleurs, Mamadou Mignane Diouf, coordonnateur du FSS, lors de son introduction, a fait le point sur l’évolution du dossier qui pour lui, est un « Fiasco total ». D’après lui, les contrats d’affermage signés avec Suez n’ont jusque-là pas été respectés. Parce que, dit-il, les faits ont amplement donné raison aux syndicats, aux agents de la SDE et au FSS, quand on voit ce qui se passe aujourd’hui avec la nouvelle société baptisée Sen’Eau. Pour ne citer que les pénuries d’eau, la cherté des factures, la qualité de l’eau, la dégradation de la qualité de la distribution de l’eau, entre autres.



Ainsi, le coordonnateur du FSS, a recommandé au gouvernement de réanalyser « les capacités de son partenaire racheté par un concurrent éliminé et dans pareilles situations, de décliner des limites à l’autre partie ». Car selon lui, « c’est un fiasco politique, diplomatique, de gouvernance politique, de calcul politique ».



Les « Samedis de l’Economie » sont des initiatives d’Arcade soutenue par la Fondation Rosa Luxembourg.