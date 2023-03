Mame Mbaye Niang devant la barre réclame la justice et fustige: "depuis 4 mois, on me diffame"

Le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang qui dit être victime de diffamation de la part de Ousmane Sonko dans l'affaire PRODAC, s'est également présenté devant le tribunal correctionnel de Dakar.



Attrait à la barre, il a manifesté au juge son désir de bénéficier d'une justice.



« Je suis venu ici parce que je crois en la Constitution. Je suis venu ici, parce que M. Sonko a déclaré détenir un rapport contre moi. C’est la troisième fois que je viens au tribunal. On m’a demandé de suivre un itinéraire je l’ai suivi et je suis venu à l’heure. Depuis 4 mois on me diffame. Je réclame que justice soit faite », a déclaré Mame Mbaye Niang.