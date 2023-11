Mame Mbaye Niang vs Allô Sénégal: le procureur ouvre une information judiciaire

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour les journalistes du site Allô Sénégal. Le procureur a ouvert une information judiciaire, pour identifier et interpeller le présumé commanditaire des propos outrageants tenus à l'endroit du ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang. Le juge d'instruction chargé du dossier va approfondir l'enquête.



«Pour laver son honneur » sur une affaire de mœurs, le ministre du Tourisme avait porté plainte pour diffamation. Suite à cette plainte, le président-directeur général du site Allô Sénégal et cinq de ses employés ont été interpellés samedi dernier et déférés hier mardi par la Division des investigations criminelles (Dic).