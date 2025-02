Mame Thierno "The King" arrêté par la SR avec 30 millions de FCFA

L'influenceur Mame Thierno Fall, alias "The King", a été placé en garde à vue ce dimanche à la Section de Recherches (SR) de Colobane, selon une information de Seneweb. Selon toujours, cette même source, l’arrestation fait suite à une vidéo qu’il a récemment publiée. Dans laquelle il exhibait un sac prétendant contenir des billets de banque d'une valeur de 500 millions de FCFA. Cependant, après une perquisition menée dans ses locaux, les limiers n’ont retrouvé qu'une trentaine de millions de FCFA, soit une somme bien inférieure à celle annoncée dans sa vidéo.



La publication de cette vidéo a attiré l'attention du procureur de la République, qui a ordonné l'ouverture d'une enquête. Selon des sources de Seneweb proches de l'enquête, le procureur suspecte Mame Thierno Fall de charlatanisme et de blanchiment de capitaux.



En effet, le contenu de la vidéo et la façon dont il a exhibé l'argent ont été jugés comme des actes susceptibles de nuire à l’ordre public, d’encourager des comportements frauduleux ou encore de dissimuler des fonds d’origine illicite.