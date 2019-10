Man City : Sterling, Guardiola s'enflamme

Au sortir du large succès de Manchester City contre l'Atalanta Bergame (5-1), dans le cadre de la 3e journée de la Ligue des Champions mardi, l'entraîneur mancunien Pep Guardiola s'est enflammé pour son attaquant Raheem Sterling (24 ans, 3 matchs et 4 buts en LdC cette saison), une nouvelle fois excellent et auteur d'un triplé à l'Etihad Stadium.







"Sa puissance est incroyable. Vingt-quatre heures après un match, il pourrait en jouer un second ! Sa récupération est incroyable, il peut jouer sur les deux côtés. C'est un joueur extraordinaire", s'est réjoui le technicien espagnol en conférence de presse.

Déjà buteur à 12 reprises toutes compétitions confondues depuis le début de l'exercice, Sterling ne cesse de progresser et voit sa valeur constamment augmenter, l'Anglais étant même désormais estimé à 230 M€