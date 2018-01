Man Utd : Mourinho encense déjà Sanchez

Recruté cet hiver en provenance d'Arsenal, l'attaquant Alexis Sanchez (29 ans, 1 match toutes compétitions avec Manchester Utd cette saison) a réalisé vendredi ses grands débuts sous les couleurs de Manchester United. Passeur décisif face à Yeovil (4-0) en FA Cup, l'international chilien a été encensé par son entraîneur José Mourinho.

« Il a un apport formidable. Je ne suis pas surpris et je pense que ce n'est une surprise pour personne alors qu'il joue depuis trois ans chaque semaine en Premier League, on sait tous quel genre de joueur il est. C'est un joueur merveilleux, ce qu'il a montré pendant trois ans et ces trois derniers jours en s'entraînant avec nous. Nous bénéficions d'un fabuleux groupe d'attaquants et Sanchez apporte sa maturité et son expérience », a estimé le Portugais.