Man Utd : les premiers mots de Sanchez

A six mois du terme de son contrat, l’attaquant Alexis Sanchez (29 ans) est parvenu à ses fins en quittant Arsenal pour Manchester United pendant qu’Henrikh Mkhitaryan (29 ans) effectuait le chemin inverse. Après l’officialisation de la transaction lundi soir, le Chilien a justifié son choix au micro de MUTV.

« Depuis que je suis petit, j’ai toujours dit que mon rêve était de jouer pour Manchester United, et je ne dis pas simplement ça parce que je suis ici aujourd’hui et que c’est devenu réalité aujourd’hui. J’en avais déjà parlé à Sir Alex Ferguson auparavant, a assuré l’ancien Barcelonais. Je suis ravi de rejoindre le plus grand club du monde. J’ai passé trois ans et demi magnifiques à Arsenal et j’en garderai des souvenirs très positifs. Mais la possibilité de pouvoir jouer dans un stade historique et de travailler sous les ordres de José Mourinho était impossible à refuser pour moi. »

En clamant son amour pour MU, le Sud-Américain espère sans doute faire taire les critiques alors que ses détracteurs lui reprochent d’avoir fait faux bond à Manchester City qui a longtemps tenu la corde dans ce dossier.