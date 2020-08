Manager général de l'équipe nationale de Basket, Makhtar Ndiaye dévoile ses ambitions

Pour la première fois depuis sa nomination au poste de Manager des Lion du Sénégal, Makhtar a révélé le déroulement de son travail. Heureux d’avoir occupé ce poste, l’ancien international est conscient des difficultés de sa mission. Il pense alors se focaliser sur le travail d’équipe.



«Je serai le pont entre le coach et les joueurs. Manager général, c’est un tout. Mais je crois que le plus important, c’est le collectif qu’on va mettre en place pour travailler ensemble avec Moustapha Gaye comme Directeur technique national qui n’a plus rien à prouver sur le plan africain, Boniface Ndong, le joueur le plus titré du Sénégal, et aussi Amadou Gallo Fall qui sera derrière. Il s’agira d’avoir ensemble une vision pour se projeter dans 2, 3 ou 4 ans pour voir ce qu’on pourra faire avec cette équipe. On a de quoi faire quelque chose de solide, essayer de laisser notre marque, pour que ceux qui arriveront derrière aient des moyens pour travailler », a expliqué l’ancien capitaine des Lions dans ses propos relayés par Wiw Sport.



Makhtar a également soulevé le problème autour des binationaux. Il souhaite vivement que la FIBA essaye de revoir son règlement qui le retour à l’origine de ces talents.



« Aujourd’hui un binational qui veut revenir jouer dans son pays d’origine est considéré comme naturalisé. C’est un problème que nous devons tous en tant qu’Africains régler. Nous devons nous battre pour faire changer cette réglementation. Ce que le foot a réussi à faire, le basket et les autres sports devront le faire », a-t-il fait comprendre.



Wiwsports