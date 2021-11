Manchester City: Benjamin inculpé pour deux viols supplémentaires

Au niveau timing, difficile de faire plus mauvais. Confronté cette semaine à la justice anglaise pour annoncer s'il plaide coupable ou non dans quatre affaires de viols et une agression sexuelle présumés, Benjamin Mendy fait l'objet de deux nouvelles accusations similaires.



Selon les informations de l'agence de presse PA Media, citant les services du Crown Prosecution Service (le procureur), le défenseur français de Manchester City est poursuivi pour deux viols supplémentaires présumés.