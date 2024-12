Manchester City : Pep Guardiola perd complètement les pédales

Mais qu’arrive-t-il à Pep Guardiola ? Lui l’anti-Mourinho, lui l’adepte du beau jeu, le voilà qui tombe dans la mesquinerie, les réponses à l’emporte-pièce et les chambrages mal venus. Battu sèchement, et sans contestation possible, par Liverpool dimanche, le Manchester City de Pep Guardiola a été gentiment moqué par les supporters d’Anfield. Ces derniers ont entonné le célèbre « you will be sacked in the morning » (tu seras viré demain matin) à l’issue de la rencontre, devant un Guardiola qui venait applaudir les fans mancuniens ayant fait le déplacement. Il y a répondu en faisant un 6 avec les doigts, pour rappeler ses 6 titres remportés en Premier League avec City.



Du pur Mourinho, symbole d’un entraîneur à la dérive ? On a rarement vu un Guardiola aussi peu combatif, sans solution, et presque démuni face à la presse. Les médias anglais sont justement surpris par la manière dont Guardiola gère la situation. « Les 6 doigts de Guardiola prouvent qu’il s’est transformé en José Mourinho », tacle le Daily Telegraph. « Pep Guardiola a du mal à s’adapter alors que sa dynastie, autrefois imprenable, s’effondre », note le Guardian.



Guardiola est touché



Ce simple chant moqueur des supporters de Liverpool l’a visiblement perturbé puisqu’il a même souhaité leur répondre dès le coup de sifflet final. « Écoutez, je suis tellement fier de mes six titres en Premier League, je suis vraiment désolé. Je ne m’attendais pas à ce qu’Anfield, à 0-2, chante que je vais être viré. Peut-être que je mérite d’être viré, honnêtement. Avec les résultats, je suis peut-être toujours en poste parce que nous avons gagné six Premier League, beaucoup de titres, sinon la hiérarchie pourrait penser "ça ne marche pas". Mais je ne m’attendais pas à ce qu’ils chantent. C’est bien, ça fait partie du jeu », a-t-il dit sur Skysports.



Manchester City a-t-il déjà dit adieu au titre en Premier League ?



Guardiola estime qu’entre une préparation estivale tronquée et de nombreuses blessures, il n’a pas toutes les armes pour être compétitif. « Je suis ici assis en tant qu’entraîneur et je défends ce que nous avons fait dans le passé grâce à eux et plus que jamais je veux être avec eux et les serrer dans mes bras. Nous devons changer les résultats et au bon moment, nous prendrons la décision », a-t-il indiqué, alors qu’il a récemment prolongé son contrat avec les Citizens jusqu’en 2027. Guardiola va-t-il réussir à sortir par le haut de la plus grande crise de résultats qu’il traverse dans sa carrière ? Réponse dès mercredi soir avec la réception de Nottingham Forest.