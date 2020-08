Manchester City compte ses sous pour lancer l'opération Leonel Messi

Après une saison ratée, le FC Barcelone a décidé de tout changer ou presque. Nouvel entraîneur (Ronald Koeman), nouvelle direction sportive (départ d'Éric Abidal) et choix sportifs forts (Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Junior Firpo, Samuel Umtiti et surtout Luis Suarez poussés vers la sortie). Lionel Messi (33 ans) observe toute cette agitation de loin.



Et si la direction et le staff technique multiplient les messages pour lui réaffirmer à quel point il est important pour le club blaugrana, la Pulga attend de voir avant de se positionner clairement. Ces doutes, exprimés de manière assez claires ces derniers jours, ont poussé certaines écuries à faire le premier pas. L'Inter, on le sait, essaye de voir si elle est en mesure d'attirer l'Argentin dans ses filets.



Les calculatrices sont de sortie

Mais les Nerazzurri ne sont pas les seuls. À en croire les informations d'ESPN, Manchester City est également au coin du bois. Le patron Khaldoon Al Mubarak a d'ailleurs clairement annoncé ce lundi que le marché mancunien, déjà ouvert avec les arrivées de Ferran Torres et Nathan Aké, était loin d'être terminé. Les Skyblues étudieraient, dans un premier temps, la faisabilité économique d'une telle opération.



Avec une clause libératoire à 700 M€ et un salaire astronomique, le natif de Rosario n'est en effet pas une cible à la portée de toutes les bourses, surtout dans le cadre du fair-play financier qui a failli coûter cher aux Citizens cet été. Toujours est-il que les calculatrices ont été sorties du côté de l'Etihad Stadium pour voir si le deal était réalisable. L'avis des experts économiques et fiscaux consultés par ESPN est plutôt réservé. Mais on n'est jamais à l'abri de surprises sur le mercato..