Manchester City : le trophée de joueur de l’année de Premier League fait débat

Guardiola ne comprend pas le choix Salah

Il est le rayon de soleil de Liverpool cette saison. Arrivé sur les bords de la Mersey en provenance de l’AS Roma l’été dernier, Mohamed Salah (25 ans) brille de mille feux. En Ligue des Champions, l’Égyptien est le deuxième meilleur buteur de l’épreuve, à égalité avec Firmino (8 réalisations). En Premier League, l’ex-Giallorosso est tout simplement le meilleur artilleur du championnat avec 31 buts. Une performance XXL puisque Salah a égalé le record du nombre de réalisations en PL sur une saison. Une distinction qu’il partage avec Cristiano Ronaldo, Alan Shearer et Luis Suarez.Hier soir, ses pairs de Premier League l’ont donc élu meilleur joueur de l’année . Une récompense qui est une grande première puisqu’aucun égyptien n’avait eu droit à un tel honneur. Un énorme coup de boost aussi pour un joueur dont la fin de saison est plus que jamais alléchante entre la possibilité de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions (Liverpool jouera contre Rome) et bien entendu une première Coupe du Monde. Alors, forcément, Salah n’a pas boudé son plaisir à l’heure de s’exprimer face aux médias.« C’est un grand honneur. J’ai travaillé très dur, et je suis très heureux d’avoir gagné ce prix. J’espère que ce ne sera pas le dernier ! Je suis très fier d’avoir gagné. C’est un honneur d’être le meilleur joueur de la saison de Premier League, surtout quand ce sont les joueurs qui ont voté. Depuis que j’ai quitté la Premier League (en 2014/2015 quand Chelsea l’a prêté à la Fiorentina, puis vendu à l’AS Roma), je me suis toujours promis de vouloir triompher ici un jour. Je n’ai pas eu cette chance à Chelsea, donc il était clair pour moi que je devais revenir. Je suis revenu en étant une personne différente ».Mais hier, le triomphe de Salah n’a pas été du goût de tout le monde, notamment à Manchester City. Entraîneur des nouveaux champions d’Angleterre, Pep Guardiola a en effet clairement exprimé sa déception de ne pas avoir vu le meilleur passeur de Premier League, Kevin De Bruyne, rafler la mise. « Vous connaissez mon opinion sur cette récompense. Selon moi, quand vous analysez dix mois (de compétition), il n’y a pas d’autres joueurs meilleurs que lui (Kevin De Bruyne) en termes de continuité. Je suis désolé, mais peut-être qu’au niveau des chiffres, il y a des gars plus forts que lui, mais il n’y a pas meilleur joueur de la saison que lui. Pour moi, c’était le meilleur. J’aimerais qu’il sente qu’il le mérite. Mais cet été, quand il rentrera chez lui, il le fera en étant champion ». Pas sûr toutefois que cela suffise à effacer cette déception.