Manchester City virtuellement champion d'Angleterre

Le meilleur moyen de se remettre d'une fessée, c'est de se relever. Après trois défaites consécutives en une semaine, élimination en Ligue des champions par Liverpool comprise, Manchester City a repris ses bonnes habitudes en survolant un match de Championnat.



Les Citizens ont nettement dominé Tottenham dans le jeu et au tableau d'affichage (3-1), ce samedi. Une victoire qui leur permet de se rapprocher un peu plus du titre, manqué contre United dimanche dernier. Ce soir, Guardiola et ses hommes sont virtuellement champions, en attendant le match de United dimanche



Avec L'Equipe