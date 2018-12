Manchester United : après le départ de Mourinho, déjà une offre pour Zinedine Zidane ?

Limogé depuis hier, mardi 18 décembre 2018, José Mourinho n’est plus l’entraîneur de Manchester United. C’est donc tout naturellement que les rumeurs sur le nom de son remplaçant se sont multipliées. Sur la très belle liste de prétendants, avec Laurent Blanc, Mauricio Pochettino ou encore Ole Gunnar Solskjaer, Zinedine Zidane est très souvent cité dans la presse.



Selon le quotidien espagnol AS, repris par Footmercato, l’ancien entraîneur du Real Madrid s’est vu proposer une offre de contrat par les dirigeants des Red Devils pour remplacer le Special One. Seul obstacle, le Français ne souhaiterait pas rejoindre un banc en milieu de saison et préférerait attendre le mois de juin prochain pour reprendre en main une équipe. United va donc devoir prendre son mal en patience.