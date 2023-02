Manchester United bat Newcastle et remporte la League Cup

Manchester United remporte la League Cup pour la sixième fois de son histoire, après sa victoire convaincante contre Newcastle en finale ce dimanche à Wembley (2-0). Il s'agit du premier trophée depuis près de six ans pour les Red Devils.



Ils attendaient cela depuis 2017. Vainqueurs de Newcastle ce dimanche à Wembley (2-0), les Red Devils remportent leur sixième League Cup, et un titre pour la première fois depuis près de six ans. Des buts de Casemiro et de Botman contre son camp en première période brisent le rêve de trophée pour les Magpies, qui n'ont plus rien gagné depuis 1955, informe RMC Sport.