Manchester United coule sur la pelouse du Séville FC

Grâce à un doublé d'En-Nesyri et un but du Français Loïc Badé, le Séville FC a nettement battu Manchester United 3-0 jeudi soir en quart de finale retour de Ligue Europa. Les Andaloux viseront une place en finale de C3, une compétition qu'ils ont déjà remporté six fois, face à la Juventus en demi-finale.