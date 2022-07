Manchester United officialise l’arrivée d’un défenseur contre un gros chèque

Manchester United a officialisé ce mercredi ce qui est, à ce jour, sa plus grosse recrue estivale. Lisandro Martinez s'est engagé avec les Red Devils, lui qui arrive en provenance de l'Ajax Amsterdam. Le défenseur argentin de 24 ans a signé un contrat jusqu'en juin 2027, avec une année en option. Selon les médias britanniques, le montant de l'opération est estimé à 57 millions d'euros.



Lisandro Martinez retrouve ten Hag



"C'est un honneur de rejoindre ce grand club de football, a commenté Lisandro Martinez dans un communiqué de Manchester United. J'ai travaillé si dur pour arriver à ce momen. J'ai eu la chance de faire partie d'équipes à succès dans ma carrière et c'est ce que je veux poursuivre à Manchester United. Il y aura beaucoup de travail pour arriver à ce moment, mais je crois fermement que, sous la direction de ce manager et du staff, et avec mes nouveaux coéquipiers, nous pouvons y arriver."



Lisandro Martinez va retrouver Erik ten Hag, qu'il a côtoyé au cours des trois dernières saisons à Amsterdam. "Je tiens à remercier l'Ajax et ses fans pour tout le soutien qu'ils m'ont apporté, a déclaré Lisandro Martinez. J'ai passé un moment incroyable là-bas mais je sens que le moment est venu de me tester dans un autre environnement. Maintenant, je suis dans le club parfait pour le faire."



Vainqueur de la Copa America avec l'Argentine en 2021, Lisandro Martinez compte aussi deux titres de champion aux Pays-Bas. Il aura porté à 118 reprises le maillot de l'Ajax, capable de dépanner au poste de milieu défensif même s'il brille surtout en défense centrale. Ces derniers jours, Manchester United a déjà confirmé les signatures de Christian Eriksen et Tyrell Malacia. Pour l'homme aux sept sélections avec l'Albiceleste, il sera désormais en concurrence avec Harry Maguire, Raphaël Varane ou encore Victor Lindelöf.