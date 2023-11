Manchester United offre un contrat XXL à Antoine Griezmann, l’Espagne pleure la blessure de Gavi

Antoine Griezmann va tripler son salaire à Manchester United, la terrible blessure de Gavi a choqué la presse espagnole et Kylian Mbappé conseillé par Jean-Pierre Papin retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.



La Premier League pour Griezmann

À en croire les informations du journal espagnol Mundo Deportivo, qui s’appuie aussi sur des révélations d’El Nacional, les Red Devils ont ciblé Antoine Griezmann comme priorité du mercato hivernal. Le Français dispose d’une clause libératoire d’environ 25 millions d’euros, ce qui en fait une recrue économiquement réalisable pour Manchester United. Afin de s’attacher les services de l’attaquant des Bleus, les dirigeants mancuniens auraient déjà engagé des discussions avec l’entourage de Griezmann lors d’un déplacement en Espagne. Ils souhaitent tripler son salaire actuel à l’Atletico de Madrid, avec des revenus hebdomadaires estimés à un peu plus de 400 000 euros.



Les «funérailles» de Gavi

Les Espagnols finissent en tête de leur groupe des qualifications pour l’Euro 2024 devant l’Écosse en battant la Géorgie (3-1). Mais ce matin, la presse du pays ne fête pas la victoire, au contraire, elle pleure la blessure de sa jeune star Gavi. Le Barcelonais s’est blessé au genou droit à la suite d’une mauvaise réception. D’après divers médias espagnols, il souffrirait d’une rupture du ligament croisé antérieur. Vous vous en doutez, avec une blessure pareille, on peut déjà être sûr que c’est une fin de saison pour Gavi, qui ne devrait même pas pouvoir jouer l’Euro. «C’est la victoire la plus amère que j’ai connue de ma vie», a déclaré De la Fuente dès la fin du match, visiblement affecté et en colère. Il a bien résumé ce que ressentent les journalistes supporters de la Roja. «Il ne nous reste plus grand-chose à faire à part prier», a confié son coéquipier Gayà. Toute la sélection est derrière lui dans cette terrible épreuve, à l’image de Ferran Torres qui a brandi le maillot de son coéquipier blaugrana après son but. Pour le journal AS, cette victoire est complètement «oubliée» face à la tragédie qui touche Gavi. Sport lance même ses «funérailles», un mot utilisé par De la Fuente pour parler de son joueur. D’après le quotidien, il a longuement pleuré seul dans le vestiaire. Les médias pro-barcelonais comme Mundo Deportivo sont surtout inquiets pour le FC Barcelone. Son absence ne va pas laisser un «vide» qu’à la Roja, mais aussi au Barça.



Mbappé au top de sa carrière

On n’oublie pas non plus les quotidiens français. L’Équipe met en lumière la carrière déjà exceptionnelle de Kylian Mbappé. À 24 ans, il fait déjà mieux que Messi et CR7 niveau statistique comme le rapporte le journal. Ce week-end avec les Bleus, il a dépassé la barre des 300 buts, et bien il n’est pas près de ralentir le rythme, car son ratio but par match n’a jamais été aussi bon que cette saison : 1,11 but par matches. Mais il pourrait être encore plus efficace selon Jean-Pierre Papin, voici qu’a déclaré le Ballon d’Or 91 à nos confrères : «il va peut-être perdre un peu de vitesse, mais il restera plus rapide que beaucoup. Un joueur avec son intelligence de jeu jouera les coups différemment, avec l’expérience de quelqu’un qui aura vécu ces situations-là des dizaines, des centaines de fois. En se déplaçant au bon moment, dans les bonnes zones. Et puis, il y a quelque chose qu’il ne faut pas oublier, c’est son dernier geste. Et ça, il l’aura toujours.»