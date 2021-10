Manchester United pousse Paul Pogba vers la sortie, l'Allemagne se moque de l'humilation du Bayern

MU ne veut plus de Pogba



En Angleterre, Paul Pogba fait beaucoup parler depuis hier, avec la rumeur d'une embrouille avec son coach et la réponse de l'intéressé qui crie au scandale. Ce jeudi, c'est son avenir dont il est question. Et si la tendance de ces derniers jours menait à une prolongation à Manchester United (son contrat se termine cet été), tout aurait finalement changé. «Combien va coûter Pogba», se demande le journal anglais. Réponse : rien ! C'est aussi ce qu'évoque le Daily Express dans son édition du jour. «Partir libre», résume le tabloïd qui explique que Manchester United a renoncé à le prolonger. Cette décision a été annoncée au joueur, qui pourra donc partir libre à la fin de la saison. D'après le Daily Express, les Red Devils abandonnent après s'être heurtés à un nouveau refus du Français devant une offre de contrat. Affaire à suivre...





«Le Bayern s'est fait éjecté»



En Allemagne, le grand Bayern est tombé en Coupe, de très haut. Sacrée chute pour les Munichois, humiliés (5-0) par le Borussia Mönchengladbach, comme le rapporte Kicker ce jeudi. Pourtant le club bavarois affiche un sacré niveau depuis le début de saison. Et de manière générale, c'est très rare de voir le Bayern à ce point impuissant. C'est simple, c’est la première fois depuis 1978 que le Bayern s'incline par au moins 5 buts d'écart. Une défaite historique qui fait aussi la Une de Bild, qui titre «l'Allemagne se moque du Bayern». Cela fait également la couverture du Die Stimme Berlins, un média généraliste. «Le Bayern s'est fait éjecter du tournoi», résume le journal.



La Juve en plein tourment



Même chose avec l'Italie, un gros club est tombé. Mais là, c'est peut-être moins une surprise quand on connaît l'état de forme de la Vieille Dame. Une défaite de la Juve contre Sassuolo, ça reste une surprise, comme le rapporte le Corriere dello Sport, ce matin. Les Bianconeri ont perdu 2 buts à 1, en prenant un but de Maxime Lopez, l'ancien Marseillais, dans les dernières secondes du match. «La Juve est hors-jeu», résume bien le Corriere. Chez Tuttosport, c'est l'inquiétude qui règne... «Où es-tu Juve ?», se demande le journal pro-turinois, en ajoutant la réponse. Puisque les hommes de Massimiliano Allegri sont à 13 points de la première place en Serie A. La Gazzetta dello Sport elle aussi répond à la question de Tuttosport, en titrant : «la Juve dans le noir». Même son de cloche pour le Quotidiano Sportivo, mais ici la Juve est dans un «cauchemar», et surtout d'après le média transalpin, elle peut dire «au revoir au Scudetto».