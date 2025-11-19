Mané, encore dans l’histoire : 51 buts en sélection et proche des 300 en carrière

L’attaquant d’Al-Nassr a plié l’affaire dès la première période en trouvant le chemin des filets à trois reprises, dont un penalty (18e, 32e, 36e). Il s’agit du deuxième triplé de sa carrière en sélection.

Ce nouveau coup d’éclat permet à Sadio Mané de franchir la barre symbolique des 50 buts sous le maillot national, consolidant un peu plus son statut de meilleur buteur de l’histoire des “Lions”.

Sur l’ensemble de sa carrière, Sadio Mané compte désormais 296 buts, soit 245 en club et 51 en sélection, à seulement quatre longueurs du cap des 300 réalisations.

Sadio Mané continue de marquer l’histoire du football sénégalais. L’attaquant des “Lions” a porté son total à 51 buts en équipe nationale grâce à un triplé retentissant inscrit hier, mardi face au Kenya (8-0) en match amical.