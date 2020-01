Manif' du 10 janvier contre la hausse du prix de l'électricité: Le FRN affirme sa disponibilité à mobiliser ses militants

Les leaders du Front de résistance nationale (FRN) regroupant plusieurs membres de l’opposition ont rencontré les responsables du collectif Noo Lank lundi. Il s'agissait d'unir les forces pour obtenir l'abandon par Macky Sall de cette hausse du coût de l'électricité, constatée sur les factures, et d'exiger la libération immédiate et sans condition de Guy Marius Sagna et de ses codétenus.



Le Frn a affirmé toute sa disponibilité et son engagement à mobiliser ses militants pour faire de la journée du 10 janvier une journée mémorable.



« On a eu une oreille attentive de la part des membres du Front qui ont adhéré massivement et avec beaucoup d'enthousiasme à ce combat. Nous sommes venus aussi appeler à une vaste mobilisation sur toute l'étendue du territoire le 10 janvier, date retenue pour la prochaine mobilisation. L'objectif de Macky Sall est de faire porter au Sénégal sa mal-gouvernance. Il cherche à diviser les Sénégalais », a soutenu Fadel Barro dans Les Echos.