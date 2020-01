Manifestation contre l’arrêt du pont Cermat de RichardToll : les 22 jeunes arrêtés jugés ce jeudi

Vingt-deux (22) jeunes de la commune de Richard Toll seront jugés ce jeudi à Saint-Louis, une ville située sur la côte nord-ouest du Sénégal. Ils ont été arrêtés puis déférés lors des manifestations contre l’arrêt des travaux du pont Cermat de Richard Toll. Toutefois, la commune qui avait subi d’importants dégâts matériels lors de ces heurts, ne s'est pas constitué partie civile dans ce procès, a annoncé le maire Ahmadou Mame Diop qui demande, pour sa part, la clémence pour les mis en cause.



« La commune ne s’est pas constitué partie civile dans ce procès », précise le maire Ahmadou Mame Diop qui rappelle néanmoins que ces jeunes qui n’avaient pas d’autorisation pour protester, avaient « causé beaucoup de dégâts à la Municipalité ».

Le maire qui joue à l’apaisement, demande la clémence pour ces jeunes qui, dit-il, « sont nos enfants ou les enfants de nos amis…»



Par ailleurs, il annonce que les travaux du pont Cermat de Richard Toll vont reprendre dès ce 20 janvier. « C’est dommage qu’il ait des manifestation un jour après le Conseil municipal au cours duquel nous avons déclaré que toutes les dispositions étaient prises par le ministre des Finances pour le redémarrage des travaux. Et, ces travaux vont démarrer au plus tard d’ici le 20 janvier. Nous tenons l’information de l’entreprise », souligne-t-il sur la Rfm.



Pour rappe, les manifestants arrêtés au cours des affrontements avec les forces de l'ordre lors de leur protestation contre l'arrêt du pont Cermat de Richard Toll, sont poursuivis pour participation à des attroupements, violence et voie de fait et destruction de biens publics.