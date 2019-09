Manifestation contre l’interdiction du voile à l'ISJA : Cinq personnes arrêtées ce mercredi

De nouvelles arrestations ont été notées, ce mercredi 11 septembre 2019 devant l'Institution Sainte de Jeanne d'Arc de Dakar, après celle de l'activiste Karim Xrum Xax lundi dernier. En effet, quatre activistes du mouvement "Nittu Deug" et un parent d'élève répondant au nom de Mahmout Abda Aly (Libano-sénégalais) ont été interpellés par la police ce matin, a-t-on appris de sources concordantes jointes par PressAfrik. Ils manifestaient contre la mesure d’interdiction du port du voile à l’Institution Sainte Jeanne d’Arc et exigeaient la libération de leur "frère" arrêté.



Le voile, désormais interdit dans les murs de l’institution Sainte Jeanne d’Arc, établissement catholique réputé de Dakar, continue de faire réagir des parents, mais également des associations et guides religieux musulmans au Sénégal. Mardi le Khalife général de la famille Tidiane de Tivaouane a demandé aux autorités de fermer l'école.



Pour rappel, depuis la rentrée des classes, des élèves voilées ont été mises à l’écart par la direction de l'Institution Sainte Jeanne d'Arc