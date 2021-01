Manifestation contre le couvre-feu: le poste de police de Guinaw-rail saccagé, une dizaine d’individus arrêtés

Les populations de la banlieue de Dakar ont violemment manifesté mercredi soir, contre le couvre-feu décrété par le président de la République, Macky Sall, pour lutter contre le coronavirus. Les conséquences sont désastreuses.



A Pikine, l’on constate, au lendemain des émeutes, que le poste de police de Guinaw-rail a été saccagé après un face-à-face entre les jeunes et les forces de l’ordre durant de longues heures. Les jeunes manifestants ont jeté des projectiles dans les locaux et sur les véhicules qui y étaient stationnés.



Dans cette localité, plus d’une dizaine de jeunes ont été arrêtés.



Le constat est le même dans d’autres localités du Sénégal. A Mbour (ouest), une cinquantaine de jeunes, des récalcitrants, ont été arrêtés. Ils sont accusés de troubles à l’ordre public, participation à une manifestation non autorisée, destruction des biens publics et violations du couvre-feu.