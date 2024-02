Manifestation des militaires invalides: Ousseynou Fall accuse "l'armée d'être responsable de leur situation"

Ousseynou Fall, ancien militaire invalide accuse l’Armée d'être le principal fautif de leur situation. Lors d'une manifestation tenue ce vendredi devant les locaux du ministère de Forces Armées, M. Fall a fait savoir à la presse que : « le chef de l’État avait réglé leur situation en quatre ad-hoc. Depuis le 15 décembre, l’Armée avait annoncé qu’elle allait nous donner notre dû et depuis lors rien. Ils sont nombreux les anciens militaires invalides qui ont perdu la vie et qui sont dans d’atroces souffrances ne pouvant même pas se lever de leur lit », a-t-il fustigé.



Poursuivant, il a déclaré que l’Armée ne les a jamais payé comme il le fallait. « Quand nous allons en mission en Casamance, on nous faisait manger du riz bouillie avec des mangues. On nous payait 15 francs l’heure et 300 francs la journée. C’est vraiment injuste on a jamais rechigné parce qu’on voulait servir le pays », a asséné Ousseynou Fall.



Assis par terre, regroupé en petits groupes, visages déterminés, les militaires invalides campent sur leur position devant leur ministère de tutelle. Selon les témoignages recueillis sur place, certains militaires invalides ont reçu 10 millions et une maison tandis que d’autres n’ont rien reçu même pas une pension.



Face à cette injustice et au blocage de leur médicaments dans les pharmacies, cette marche a été organisée pour réclamer leur indemnité. Parmi les militaires sur place certains ont servi en Casamance, Libéria, Mali, Guinée Bisseau, Darfour, Congo, Koweit, etc. Mais ce service à l’Armée a fait qu’ils sont devenus, aveugle, estropié, manchot et même perdu la raison.



Pour le moment cinq personnes sont dans l’enceinte du ministère pour des négociations.