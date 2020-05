Manifestation pour George Floyd: une voiture de police fonce dans la foule à New York

Alors que des manifestants protestent depuis plusieurs jours contre les bavures policières, à la suite de la mort de George Floyd, cet épisode pourrait fortement accroître les tensions, déjà vives. Le maire de New York a de son côté refusé de "d'accabler les officiers".



Bloquée par les manifestants, elle a accéléré dans la foule. Des manifestations, certaines dégénérant en émeutes et en pillages, ont enflammé plusieurs villes américaines cette semaine, dont New York. Les manifestants dénoncent les bavures policières qui frappent les Noirs de manière disproportionnée, à la suite de la mort de George Floyd.



Les images d'une voiture de police à New York forçant la foule, pourraient tendre un peu plus les affrontements, déjà violents, entre manifestants et forces de l'ordre.



Deux voitures de police bloquées par la foule

D'après la chaîne américaine NBC, ces vidéos ont été tournées à Brooklyn (New York) samedi soir.



Elles montrent deux voitures de police tenter de passer au travers de la foule. Entourées de manifestants, ces derniers frappent les carrosseries, et jettent des projectiles sur les forces de l'ordre. L'un des deux véhicules finit par accélérer et passer en force alors que des personnes sont encore devant lui, déclenchant les cris des manifestants autour.



Plusieurs médias américains écrivent qu'on "ne sait pas si quelqu'un a été blessé". Mais la vidéo fait scandale, alors que les manifestants protestent justement contre les fautes policières, et l'usage trop fréquent et disproportionné de la force.



Le maire refuse "d'accabler les officiers"

Le maire démocrate de la ville Bill de Blasio a réagi à ces images samedi, déclarant qu'il ne voulait "pas accabler les officiers qui essayent de faire face à une situation absolument impossible". Il ajoute ensuite: "j'aurais aimé que les policiers aient trouvé un approche différente, mais commençons par le commencement: les manifestants dans cette vidéo ont fait la mauvaise chose en entourant la voiture de police, point final".



Depuis plusieurs jours, Bill De Blasio appelle, comme d'autres représentants, à l'arrêt des violences et des émeutes lors des manifestations. Mais sa réaction à cet épisode n'est pas partagée par tous. Alexandria Ocasio-Cortez, élue démocrate à la chambre des représentants des Etats-Unis, à elle condamné immédiatement l'attitude des forces de l'ordre, et du maire de New York.



Alexandria Ocasio-Cortez a qualifié les propos de Bill de Blasio "d'inacceptables". "Conduire des SUV dans une foule de gens ne devrait jamais, jamais être normalisé. Peu importe qui le fait, peu importe pourquoi", écrit-elle.



A New York, plus de 200 personnes ont été arrêtées après des échauffourées ayant fait plusieurs blessés au sein des forces de l'ordre. Un cocktail Molotov a été lancé à l'intérieur d'une voiture de police qui était occupée. "C'est un miracle qu'aucun policier n'ait été tué", a déclaré le chef de la police Dermot Shea.