Manifestations à Madagascar : au moins 22 personnes tuées, selon l'ONU

Au moins 22 personnes ont été tuées et plus d'une centaine d'autres blessées lors des manifestations en cours à Madagascar, a indiqué le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme ce lundi.



« Parmi les victimes figurent des manifestants et des passants tués par des membres des forces de sécurité, mais aussi d'autres tués lors des violences et des pillages généralisés qui ont suivi, perpétrés par des individus et des gangs sans lien avec les manifestants », détaille le communiqué du Haut-Commissariat.



Mobilisés depuis jeudi, des milliers de protestataires sollicités via les réseaux sociaux à travers un mouvement baptisé Gen Z, sont descendus ce lundi dans les rues de la capitale où les revendications dépassent désormais le ras-le-bol contre les coupures incessantes d'eau et d'électricité.





Plus nombreux que lors du dernier rassemblement samedi et vêtus de noir, les manifestants, partis de l'université d'Antananarivo, ont scandé des chants appelant à la démission du président Andry Rajoelina, qui doit s'exprimer à la télévision à 20h00 locales, selon un communiqué de la présidence.