Manifestations des ASP: le Frapp dénonce le déferrement de 30 agents arrêtés à Kolda

Après la manifestation du FRAPP et des ASP à Kolda, le commissariat de police de Kolda a remis des convocations à 83 ASP qui sont allés répondre hier mercredi dans la matinée. Selon les informations parvenues à PressAfrik, 30 parmi eux ont été déférés du commissariat de police au tribunal de Kolda.





Très remonté contre l’arrestation injuste des ASP « le FRAPP met en garde le Président Macky Sall » affirme qu’ils « n'accepteront pas que les ASP de Kolda soient sacrifiés ».



D’après les membres de ce mouvement, si quelqu'un doit être jugé c'est le Président Macky Sall. « Il doit dire aux ASP et aux citoyens sénégalais pourquoi il détourne l'argent qui devrait servir à améliorer le sort de tous les Sénégalais comme des ASP ».



Suivant avec avec beaucoup d'intérêt la situation à Kolda, le FRAPP a affirmé que ce qu’il attend du Président Macky Sall « c'est d'améliorer la situation des ASP et non de faire une chasse aux sorcières ».



Pour rappel, les ASP gagnent la somme de 50.000 FCFA par mois.