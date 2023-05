Manifestations en vue: Dakar Dem Dikk suspend son trafic ce mardi

La tension est vive depuis lundi, suite à la condamnation à 6 mois avec sursis de l'opposant Ousmane Sonko dans l'affaire Prodac. Des manifestations ont eu lieu à Ziguinchor (sud), à Kaolack (centre) où des bus Dakar Dem Dikk (DDD) ont été brûlés et dans certaines localités de Dakar.



Pour éviter de subir plus de dommages, la société nationale de transport public a informé, via un communiqué, de sa décision de "suspendre pour la journée de ce mardi 09 mai, ses liaisons urbaines et interurbaines et internationales".



Toutefois, la société n'a pas donné une date de reprise de ses activités. Elle espère, cependant, retrouver sa clientèle "bientôt".