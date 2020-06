Manque d'eau dans plusieurs localités du Sénégal: quand Sen'Eau devient pire que la SDE

Malgré la baisse annoncée pour certains consommateurs, plusieurs d'entre eux dénoncent une hausse des factures d'eau. A cela s'ajoute le manque d'eau dans plusieurs localités du Sénégal, or Sen'Eau, la société chargée de la gestion de l'eau au Sénégal, en remplacement de la SDE n'a pas encore bouclé une année d'exploitation.





Pour beaucoup, selon le journal Libération, Sen'Eau joue sur la facturation afin de financer son plan d'investissement à cause des difficultés de sa maison-mère, Suez. "Il y a une opacité totale dans la facturation et l'État n'a pas les moyens de vérifier les chiffres", confie une source au journal.



Pendant ce temps, Dakar et plusieurs localités du Sénégal sont assoiffés. Des sources autorisées renseignent que des ouvrages de production sont actuellement à l'arrêt alors que c'est la période de pointe avec la chaleur.