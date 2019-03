Manque d’eau potable dans la commune de Diender : les populations manifestent leur ras-le-bol

Les populations de la commune de Diender, dans la région de Thiès qui réclament de l’eau potable, ont manifesté leur colère à travers une marche pacifique. « Aujourd’hui nous avons organisé cette marche pour informer la population sénégalaise sur un certain nombre de points qui gangrènent la commune de Diender. Nous avons constaté que depuis plus de 7 mois, la commune vie sans eau potable. Ce qui est inadmissible », tonne leur porte-parole.



Selon lui, « l’Etat du Sénégal a mis en place un projet consistant à construire au total 11 forages ici à Diender. Ce qui est déplorable et inadmissible, parmi tous ces forages, aucun ne sera pris pour que Diender soit alimenté. Donc la commune de Diender n’est pas prise en compte pour l’alimentation en eau potable. Donc l’Etat du Sénégal a construit ces forages uniquement pour alimenter Dakar ».



Toutefois, ces populations se disent qu'ils ne vont plus accepter un tel calvaire. « Ce que nous exigeons de l’Etat, c'est que la commune de Diender, notamment tous ces 21 villages soient alimentés en eau potable et dans l’immédiat. Sinon l’Etat nous entendra », ont-ils menacé, livre Walf radio.