Manque d’herbe pour le bétail dans le Ferlo : les éleveurs dans un désespoir total

Les éleveurs de la zone sylvo-pastorale du Ferlo sont dans la détresse à cause de la pénurie d'heure qui frappe ce tte partie du Sénégal . Laquelle pénurie commence à entrainer la mort du cheptel.



Selon le président de la fédération des unités pastorales, « la situation est plus compliquée dans la commune de Vélingara Ferlo. C’est véritablement la catastrophe. Nous n’avons plus quoi donner à nos bétails. Nous commençons à enregistrer des pertes. Les vaches, les chevaux, les ânes...ce sont les bêtes qui souffrent le plus aujourd’hui».



À en croire Mbisane Bâ, «cette année nous n’avions pas vu le gouvernement mener un programme d’assistance aux éleveurs. Nous lançons un appel au ministre de l’Elevage, au président de la République lui-même pour revoir le sort des éleveurs du Ferlo. Nous faisons partie du système économique de ce pays. Il faut qu’ils nous viennent en aide ».



Le bétail demeure très menacé dans le Ferlo, une zone sylvo-pastorale semi-désertique du nord-est du Sénégal. Les éleveurs ont déjà commencé à migrer vers le sud à la recherche de pâturages, rapporte la Rfm