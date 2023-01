Mansour Faye à ses détracteurs: « je conseille à ces activistes qui réclament ma démission d’avoir plus d’endurance »

En conférence de presse, ce mardi, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a répondu à ses pourfendeurs qui réclament sa démission à cause de la récurrence des accidents. D’après Mansour Faye c’est de l’agitation orchestrée par des activistes.



« Vous savez, nous on est dans le temps de l’action, et je conseille vraiment à ces citoyens ou activistes qui réclament ma démission d’avoir plus d’endurance. Je me focalise sur les missions que le président de la République a bien voulu me confier. Je ferai de mon mieux pour m’acquitter des tâches et essayer d’apporter des solutions par rapport aux préoccupations des Sénégalais. Je fais focus, ceux qui veulent parler, ils n’ont qu’à parler », a-t-il dit.