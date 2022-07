Mansour Sy Jamil et Bes Du Ñak proclament leur soutient à BBY

Les communiqués et sorties pour démentir une entente politique entre Mansour Sy Jamil et Macky à Paris lors d'une audience en juin n'étaient finalement qu'une grosse farce. Le parti Bès Du Ñakk a décidé de soutenir la coalition Benno Bokk Yaakaar aux Législatives de ce 31 juillet 2022.



Dans un communiqué de presse, ce parti dit rappeler la pertinence de sa décision de se retirer de la Coalition Yéwi Askan Wi (YAW), « à la suite des manquements et violations des règles de fonctionnement démocratique par certains leaders de ladite coalition ». En réalité, c’est l’investiture de son leader, Serigne Mansour Sy Djamil, à une position jugée non éligible sur la liste de Yewwi Askan Wi, qui a conduit ce parti à claquer la porte de cette coalition et à se rallier à Benno Bokk Yaakar qu’elle combattait pourtant il y a quelques semaines encore.



« Nonobstant cela, Bès Dou Ñakk reste ferme sur les fondements de la démocratie et le respect des valeurs universelles de notre société. Bès Dou Ñakk n’est pas dans la mouvance présidentielle, encore moins dans une opposition qui cherche son chemin », lit-on dans le communiqué dudit parti.