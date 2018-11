Maouloude 2018 : Serigne Mbaye Sy Mansour fait la leçon à la classe politique

Le Khalif général, Serigne Mbaye Sy Mansour a fait la leçon à la classe politique. Il a profité de la cérémonie officielle du Gamou pour appeler les acteurs politiques à cultiver la paix et le sens de la responsabilité. Le marabout a aussi mis en garde contre les lendemains incertains qui pourraient perturber la paix sociale.



«L'opposition, parti au pouvoir, cultive la paix qui est la préoccupation de tous les Sénégalais. Cela relève d’abord de votre responsabilité. Ayez pitié des Sénégalais. Ce qui se passe actuellement peut être lourd de conséquences. Les religieux peuvent prier, mais les acteurs politique doivent cultiver la paix et l’union des cœurs. Aux citoyens, je demande d’éviter de servir de bouclier », invite Serigne Mbaye Sy Mansour.



Toutefois, le Khalif général des Tidiane à aussi invité la presse à plus de responsabilités et de professionnalisme.