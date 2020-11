Maradona: voici quelques-unes de ses meilleures citations

Maradona est mort. Aligner ces mots parait irréel tant il paraissait éternel, ayant marqué en particulier les générations des années 80 et début des années 90. Le joueur de football argentin a eu une vie en forme de roman, côtoyant un jour les étoiles un jour les enfers. Au cours de sa carrière, cet homme fantasque et talentueux qui donnait du bonheur aux gens, donnait aussi de bons mots. Voici quelques citations de Maradona.



Maradona n'aurait pas aimé être joueur au temps du corona



"Jouer à huis clos, c'est comme jouer dans un cimetière"



Maradona, enfant issu d'un quartier pauvre, était populaire :



"J'ai un avantage sur les politiques : eux, ils sont publiques et moi, je suis populaire"



J'ai grandi dans une résidence privée... Privée d'eau, d'électricité et de téléphone



Modeste ?



"Beaucoup disent de moi, tu es dieu, et moi, je leur réponds vous dites n'importe quoi. Dieu est Dieu et moi, je suis un simple footballeur"



"Ma mère pense que je suis le meilleur, et j'ai été élevé en croyant toujours en ce que ma mère me disait"



Se battre, toujours...



"Le combat est mon carburant"



... Et atteindre son rêve



"Mon rêve, c'est de jouer un Mondial et de le gagner"



Seul au sommet:



"Jusqu'à aujourd'hui, j'ai vécu 40 ans qui en valent au moins 70. Ma vie a été bien remplie : je suis sorti de Fiorito pour atteindre le toit du monde, là haut, tout en haut de la célébrité. Mais une fois arrivé là, j'ai dû me démerder tout seul"



Maradona a sombré dans la cocaïne alors qu'il était à son sommet, elle lui a fait toucher le fond:



"Au début, la drogue te rend euphorique. C'est comme gagner un championnat. Tu te dis : demain, je m'en fous vu qu'aujourd'hui, j'ai remporté le championnat"



La main de dieu (c'est comme ça qu'il appelé sa main qui a marqué un but contre l'Angleterre en 1986)



"Je demande mille fois pardon aux Anglais, mais la vérité, c'est que je le referais mille fois"



L'éternité pour jouer au foot



"Si je pouvais, je demanderais au père Noel d'avoir toujours vingt-cinq ans, comme ça je pourrais toujours jouer au football"



L'ironie dans les moments difficiles (après sa première intervention au coeur)



"Dites-moi pourquoi je ne vais pas pouvoir vivre sans une partie de mon cœur, alors que d'autres arrivent à vivre sans âme ?"?



Source : RTL Sport