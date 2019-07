Marathon du Sahel: deux statut-up vont représenter le Sénégal au Mali pour se disputer 6 prix de 3000 à 25 000 euros

La première édition du Marathon du Sahel, une compétition internationale d'entrepreneuriat qui promeut les meilleurs jeunes start-up de la région, a été lancée par la Banque mondiale le 28 mars 2019. Des jeunes de 7 pays (Burkina Faso, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad) ont été mis à l'épreuve dans une compétition qui va durer 42 jours.

Après avoir identifié 4 à 5 lauréats par pays, deux champions nationaux ont été choisis pour représenter leur nation à la finale qui aura lieu au Mali du 2 au 7 septembre 2019.



Au Sénégal, la structure Jokko Labs a organisé et accueilli la finale nationale des start-up sénégalaises. Parmi cinq (5) jeunes entrepreneurs sénégalais qui ont présenté des projets dans les domaines de la Santé, des Transports, de l'Education, de la culture et commercialisation des Fraises Afrique et de la Gestion des ordures, deux ont été choisis par un jury composé de quatre experts en entrepreneuriat. Il s'agit du concepteur de Yobuma, une plateforme de réservation de ticket de voyage en ligne et du fondateur de Sen Vitale, un système digital de collecte sécurisée de donnée d'informations sanitaires de patients.



La Hub manager de jokko Labs et Coordonnatrice nationale pour le Sénégal du Marathon du Sahel revient sur le sens de ladite compétition dans cette vidéo... Regardez !