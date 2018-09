Marché Petersen : " l'incendie n'a pas été éteint par la pluie", précise le chef des sapeurs-pompiers

Le marché de la gare routière Petersen a pris feu dans la nuit du mardi 4 au mercredi 5 septembre. L'incendie a ravagé plus de 400 cantines. Le Lieutenant-Colonel Papa Ansou Michel Diatta des sapeurs-pompiers qui était sur les lieux ce mercredi, dément l'information selon laquelle le feu a été éteint par la forte pluie. Il précise que c'est lui et ses hommes qui ont réussi à éteindre le feu à 3 heures du matin.



Pour maîtriser le sinistre, explique le Commandant du groupement d'incendie N° 1 de Dakar, les «soldats du feu» ont fait appel à du lourd. En effet, 79 éléments, une vingtaine de véhicules d’interventions dont 6 fourgons pompe-tonne, 2 camions citernes une de 30 000 litres et une autre de 10 000 litres, un camion de sauvetage, un véhicule PC ont été mobilisés. Interpelé sur l’origine du feu, il répond qu’il faut se référer à l’enquête de la police.



Le Lieutenant-Colonel informe par ailleurs, qu’ils sont en train de retourner tout le matériau pour s’assurer que d’autres foyers ne se déclarent.