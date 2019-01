Marché central aux poissons de Pikine : mareyeurs dénoncent la gestion du Directeur Abdou Mbaye

Les travailleurs et mareyeurs du marché central aux poissons de Pikine ont dénoncé la gestion du Directeur Abou Mbaye. Ils réclament l’intervention des autorités pour assainir le marché. Selon leur porte-parole, Abdoulaye Niang, «le Directeur du marché central au poisson s’est levé pour dire que tout usager ne disposant pas d’un badge se verra interdit l’accès au marché, à compter du 1er mars 2019 sans consultation de la base».



Mieux dit-il, «les délégués continuent d’agir au nom des mareyeurs, alors que leur mandat est arrivé à terme. Nous exigeons la mise sur pieds d’un comité de gestion. Parce que nous avons appris que les autorités ont nommé depuis longtemps un président du comité alors que le comité en question n’a jamais vu le jour. L’existence de ce comité nous aurait permis de nous édifier sur certains problèmes à savoir les toilettes, la canalisation et les usines. Certaines toilettes sont impraticables. D’autres qui étaient en construction, les travaux étaient quasiment à l’arrêt. Les usines de conservation sont en panne ».



Abdoulaye Niang, au micro de Walf Radio a dénoncé le fai t qu’«au sein du marché central, l’argent n’est plus au trésor. Les acteurs du marché ne savent pas où va cet argent. Nos frères : le général Djiby Ndiaye, Thierno Mbengue, Mbaye Diara Ndao avaient signé un projet avec SEN BUS et Serigne Mboup ». Pour ces travailleurs, « ces délégués sont en train de gâter les démarches faites par nos frères. Ce qui n’est pas normal ».