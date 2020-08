Marché central de Louga: une vingtaine de cantines et plusieurs étals consumés par les flammes d'un incendie

Un grave incendie s'est déclaré ce jeudi matin au Marché central de Louga, une ville située dans le nord-ouest du Sénégal. Une vingtaine (20) de cantines et plusieurs étals ont été emportés par les flammes. Les Sapeurs-pompiers de la localité ont mis plus d'une heure de temps avant de maîtriser le feu, selon le correspondant de la Rfm dans la région de Louga.



Le Lieutenant Mame Kor Sall des sapeurs-pompiers fait le bilan de l’incendie : « Il s’agissait d’un feu de cantines intéressant 0.5 cantine mais après une petite progression, le feu s’est propagé jusqu’à consumé 20 cantines et 9 étals ».



Dans le désarroi, les commerçants qui ont vu leurs cantines parties en fumée, lancent un appel aux autorités étatiques. « C’est vraiment dur. Tous les impactés sont des femmes qui travaillent à la sueur de leur front. Elles ont tous perdu. Nous demandons aux autorités de nous aider ».



Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l’incendie.