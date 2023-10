Marché de Sandaga: 10 ans après l'incendie, les commerçants interpellent Alioune Ndoye pour une action

Dix (10) ans après le terrible incendie qui a ravagé le marché de Sandaga en octobre 2013, les commerçants touchés par cette tragédie continuent de lutter pour obtenir une reconstruction effective de leur lieu de travail. L'association « And Takhawou Sandaga », a profité de cet « anniversaire douloureux », pour exprimer son profond mécontentement quant au manque de progrès dans la réalisation des promesses faites par l'État du Sénégal à l'époque.



Djiby Diakhaté, porte-parole de l'association, a déclaré que malgré leurs multiples plaintes et revendications, peu ou pas de progrès tangibles n'ont été accomplis. Les commerçants, après une décennie de difficultés et de patience, ont pris l'initiative d'interpeller le maire de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye, afin d'être inclus dans les discussions entourant la reconstruction du marché de Sandaga.



« Nous souhaitons être impliqués dans le processus de reconstruction. Nous appelons le maire de Dakar-Plateau à nous inclure dans les discussions et à répondre à nos demandes d'audience. Nous ne sommes pas des ennemis, mais des partenaires cherchant à contribuer au bien-être de la commune de Dakar-Plateau », a souligné Djiby Diakhaté.



Malgré leur frustration, les acteurs concernés ont insisté sur le fait qu'ils n'avaient prévu aucune manifestation, préférant plutôt un processus de réhabilitation harmonieux et conforme aux normes de la commune de Dakar-Plateau. Le marché de Sandaga, ayant longtemps été un centre économique majeur.