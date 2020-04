Marché de transfert: Pour Sadio Mané, le Real Madrid sinon rien...

Pourquoi est-il bankable ?



Depuis son arrivée à Liverpool en 2016, Sadio Mané est un tout autre joueur. Le Sénégalais, dynamiteur de défense hors pair, est désormais solidement installé parmi les meilleurs joueurs de la planète. Champion d'Europe en titre avec Liverpool et vice-champion d'Afrique avec le Sénégal, Sadio Mané empile les trophées depuis la saison dernière. La star africaine est presque même à la table de Lionel Messi puisqu'il s'est avéré un candidat très sérieux au dernier Ballon d'Or FF. Pourtant, cette quatrième place au BO a laissé un goût amer au joueur de 28 ans qui espérait succéder à George Weah, seul africain titré en 1995 jusqu'à présent. Un goût amer tout comme le choix de son entraîneur, Jurgen Klopp, de se prononcer officiellement pour Virgil van Dijk dans la course au trophée. Elément inamovible du trio infernal qu'il compose avec Mohamed Salah et Roberto Firmino, Sadio Mané pourrait un jour quitter Liverpool comme l'a récemment déclaré son compatriote Keita Baldé : «Je ne pense que Sadio Mané souhaite y rester toute sa vie»...



Quelle est sa valeur ?



Au prix fort, très fort... qui peut refroidir tous les prétendants. Lié jusqu'en juin 2023 avec Liverpool, Sadio Mané a vu sa valeur marchande au minimum tripler depuis sa signature chez les Reds en 2016 en provenance de Southampton pour 41 millions d'euros. Les champions d'Europe en titre ne sont pas vendeurs, mais en cas de négociation, la valorisation actuelle du joueur est estimée autour des 150 millions d'euros. C'est ce que peut espérer dans l'absolu l'actuel leader de Premier League...



Quel est son marché ?



Le Real Madrid ou quasiment rien d'autre... C'est le seul club qui ferait bouger le joueur de Liverpool. Entre Zinedine Zidane et le joueur, l'intérêt est réciproque. En effet, comme l'avait révélé il y a deux ans France Football, ZZ voulait s'offrir les services de Sadio Mané avant son départ du club merengue. Le technicien français apprécie clairement l'international sénégalais. Mais pour ce genre de transaction, il faut que toutes les planètes soient alignées.



En somme que toutes les conditions soient réunies sur le plan sportif, marketing et... politique. Les autres maigres pistes ? Un départ dans un autre club de PL est tout simplement inimaginable. Pour Liverpool, il est inconcevable de laisser partir sa star chez un concurrent direct. L'option PSG est peut-être à prendre avec un peu plus de considération. Mais juste un «chouia». Par un habile jeu de chaises musicales, le Sénégalais a parfaitement le profil pour compenser un éventuel départ de Neymar ou Kylian Mbappé. Resterait à connaître la volonté de l'ancien Messin, dont le grand rêve est d'un jour porter le maillot du Real Madrid.



France Football