Marché de voirie du PTN : l'audition de l'ex-Dg de « Sénégal Connect Park » Bassirou Abdoul Ba enfonce Me Moussa Bocar Thiam

L’ex patron de Parc des technologies numériques de Diamniadio devenu « Sénégal Connect Park », Bassirou Abdoul Ba a été présenté hier mercredi au parquet financier, une deuxième fois, à côté de cinq autres personnes impliquées dans le dossier du marché de voirie du Parc des Technologie Numérique du Sénégal ( PTN ) présumé nom exécuté. Auditionné en tant que témoin, il a apporté du nouveau sur une affaire longtemps discutée.



En effet, les pistes semblent désormais converger vers l’ancien ministre des Télécommunications, Me Moussa Bocar Thiam, actuellement hors du pays. Ce dernier est au cœur de toutes les déclarations.



Selon des sources proches du dossier se sont confiées au journal L'Observateur, le Dg de « Sénégal connect » aurait refusé d’emblée d’utiliser des fonds destinés à un autre projet pour honorer le marché aujourd’hui au centre de l’affaire. Il avait demandé à son ministre de tutelle Me Moussa Thiam de lui remettre une note écrite de décharge avant de remettre les chèques à l’entreprise de Amy Samaké.



Les documents attestant de cette décharge figuraient bel et bien dans le dossier. Dans le même sens, le responsable administratif et financier (raf) du PTN a également été arrêté et sa déposition correspond point par point avec celle de l’ancien DG, renseigne le canard. Pour ce qui est du DAGE du ministère, Hélène Nd H. Diouf, a également été interpellée.



Toujours selon le journal, une contre-évaluation de l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes « l’Ageroute » aurait révélé que le coût réel était inférieur aux milliards réellement attribués.



Le journal de souligner que le deuxième retour de parquet pourrait s’expliquer par la volonté de laisser aux mis en cause le temps de proposer une caution comme le prévoit la loi afin d’éviter un placement sous mandat de dépôt.



Une expertise immobilière attendue hier (mercredi) soir ou au plus tard ce jeudi va mettre la lumière sur cette affaire. Ainsi si elle est acceptée, elle pourrait entrouvrir les portes de la liberté provisoire aux personnes incriminées dans ce dossier, conclut le quotidien d'information.