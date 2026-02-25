Mix énergétique : Le thermique règne encore sur 71% du parc national, selon l’ANSD

Selon le rapport de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) sur la Situation économique et sociale nationale (SESN) du Sénégal pour 2024, la puissance électrique installée s’établit à 1 903,81 MW en 2024 contre 1 960,14 MW en 2023, soit un repli de 2,87%. Le parc de production reste dominé par la thermique, qui représente 71,01% de la puissance installée totale, suivie de l’hydraulique (6,7%), du solaire (13,9%) et de l’éolien (8,4%).



La production nationale d’électricité a atteint 7 465,87 GWh contre 6 654,02 GWh en 2023, soit une progression de 12,2% (+811,9 GWh). La Senelec a assuré 1 745,15 GWh, représentant 23,4% de la production totale (26,1% en 2023), tandis que les achats d’énergie se sont élevés à 5 720,72 GWh, soit 76,6% de l’approvisionnement. Par ailleurs, ces achats ont augmenté de 16,4% par rapport à 2023, alors que la production propre de la Senelec n’a progressé que de 0,41%.



Sur le plan commercial, l’énergie facturée à la clientèle atteint 6 063,46 GWh en 2024, en hausse de 12,19% (+658,92 GWh) par rapport à 2023. Le prix moyen du kWh s’établit à 127,23 FCFA, contre 128,72 FCFA en 2023, soit une légère baisse de 1,49 FCFA (-1,15 %). Ainsi, la pointe maximale réalisée est de 1 159 MW et a été atteinte le 13 août 2024 contre 1 075 MW en 2023. En 2024, la Senelec a également enregistré une hausse de son nombre de clients estimé à 2 370 925 clients soit un accroissement de 4,59% (+211 807 clients). L’écart sur le Revenu Maximum Autorisé (RMA) s’établit à 214,72 milliards en 2024, contre 249,28 milliards en 2023, soit une baisse de 13,86%.