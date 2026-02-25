Cybersécurité: La Gambie s’associe au géant CTM360 pour sécuriser ses infrastructures critiques

L’Autorité gambienne de régulation des services publics (PURA) a officialisé un partenariat avec CTM360, leader des technologies de cybersécurité basé à Bahreïn. Selon le communiqué, ce protocole d’accord vise à protéger l’intégrité numérique du pays face à des menaces de plus en plus sophistiquées. “Ce partenariat constitue une étape stratégique pour permettre à PURA d'améliorer la cybersécurité du pays et de protéger ses citoyens”, assure le communiqué.



L’accord place la protection des Infrastructures Critiques Nationales (ICN) telles que l'énergie, l'eau et les télécommunications au cœur de la stratégie. CTM360 déploiera son expertise en gestion de la surface d'attaque externe et en renseignement sur les menaces (Cyber Threat Intelligence) pour anticiper les offensives avant qu'elles n'atteignent le réseau national.



Au-delà du conseil, le partenariat inclut un volet technologique. CTM360 offrira sa plateforme "Community Edition" à toutes les infrastructures critiques du pays. Ce soutien technique sera complété par des programmes de formation continue et des ateliers de transfert de connaissances pilotés par le gmCSIRT (l'équipe nationale d'intervention). “CTM360 mettra à profit son expertise pour réaliser des évaluations approfondies de la cybersécurité de l'infrastructure informatique de PURA et d'autres infrastructures critiques nationales. Les deux parties élaboreront un modèle d'évaluation de la maturité aligné sur les objectifs nationaux”, a déclaré le Directeur général de PURA, Dr Njogou L. Bah.



CTM360 est une plateforme de sécurité externe unifiée qui intègre la gestion de la surface d'attaque externe, la protection contre les risques numériques, le renseignement sur les cybermenaces, la protection de la marque et la lutte contre le phishing, la surveillance du Web de surface, du Web profond et du Dark Web, les évaluations de sécurité, la gestion des risques tiers et les suppressions illimitées.