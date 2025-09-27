Marche pacifique à Louga : forte mobilisation pour exiger la libération de Moustapha Diop

Une marche citoyenne et pacifique s’est tenue ce samedi 27 septembre à Louga pour exiger la libération du maire Moustapha Diop, incarcéré dans l’affaire des fonds Covid-19.
Une foule nombreuse a envahi l’avenue de la Gare, vêtue de t-shirts blancs et rouges, avant de parcourir les principales artères de la ville. Enfants, jeunes, adultes et personnes âgées ont pris part à la mobilisation en réclamant la libération de l’ancien ministre, détenu depuis trois mois.
Parmi les manifestants figurait Karim Xrum Xax, coordonnateur du mouvement Rappel à l’Ordre, qui a dénoncé ce qu’il appelle une « justice à deux vitesses » au Sénégal.
« La justice doit être équitable. On ne peut pas permettre à certains de rentrer chez eux après avoir payé une caution et empêcher d’autres, parce qu’ils sont de l’opposition, de bénéficier du même traitement. Louga a lancé un signal fort aujourd’hui : Moustapha Diop est injustement emprisonné depuis trois mois sans aucune preuve. Il doit être libéré », a-t-il martelé.
Il a par ailleurs appelé les Sénégalais à se mobiliser autour du mouvement Rappel à l’Ordre pour renforcer la lutte contre les inégalités et les injustices.
